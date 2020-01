Piaţa auto a crescut cu două procente -Raportul dintre mașinile noi și cele vechi a fost de peste 1 la 3 in 2019; -Productia autohtona de automobile a crescut cu 2%; -Parcul auto a ajuns la circa 7 milioane de automobile, din care 5,2 milioane au... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

