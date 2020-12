Stiri pe aceeasi tema

- NECAZ… Chiar ca si-a pus tot satul in cap, doctorita de la Tatarani, cea care daunazi si-a cam smotocit asistenta, chiar in cabinetul medical! Cel putin asa reiese din plangerile inaintate de victima, pe la diferite institutii. Acum, tot mai multe persoane spun ca au patit necazuri cu temperamentala…

- ALEGERE… Luni, 23 noiembrie, va fi ales viceprimarul municipiului Husi, pentru urmatorii 4 ani. Primarul Ioan Ciupilan a fixat sedinta ordinara in aceasta zi, in care a pus, intamplator sau poate nu, aproape 50 de proiecte in discutie, semn ca, dupa completarea Consiliului Local, primarul Ciupilan are…

- INCREDIBIL… Un batran din Barlad, de 72 de ani, la un pas sa iși piarda viața, pentru ca a baut și nu a mai vazut pe unde calca! In jurul orelor 17.40, batranul nu a vazut o groapa, nesemnalizata, in zona Pieței din Barlad, in spatele unui hotel, unde se construiește stație PECO, din cate Articolul…

- INVESTITII…La o saptamana de la preluarea mandatului, noul primar liberal Cristinel Rusu a semnat deja primul sau contract de proiectare si executie. Obiectivul de investitii vizat se numeste „Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor raului Barlad„. Valoarea contractului este de 1.082.138,62…

- Latul financiar se strange din ce in ce mai mult in jurul afacerilor miliardarului Sanjeev Gupta, patronul combinatului siderurguc de la Galati. In ultimele luni, presa internationala de profil face dezvaluiri uimitoare legate de sistemul financiar prin care Gupta a obtinut imprumuturi peste imprumuturi…