Stiri pe aceeasi tema

- Piata agroalimentara din Romania nu a suferit modificari sau perturbari ‘semnificative’ in urma evenimentelor din Ucraina, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. ‘Vreau sa le prezint multumiri tuturor fermierilor, tuturor producatorilor romani care s-au mobilizat exemplar, ne-au…

- Romania a inceput inceput procedura de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului sau, precum si a dreptului de aterizare pe teritoriul Romaniei pentru aeronavele care apartin companiilor din Federatia Rusa, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la finalul sedintei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, dupa sedinta CSAT pe tema situatiei din Ucraina, ca Federatia Rusa a ales calea reprobabila a violentei armate masive impotriva unui stat suveran, a ales forta tancurilor in detrimentul vietilor cetatenilor, iar Romania condamna ferm

- Ulterior, conform agendei publice disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale, șeful statului va participare la reuniunea extraordinara a Consiliului European pe tema ultimelor evoluții privind situația de securitate de la granițele Ucrainei Potrivit unui comunicat de presa remis in acesta dimineața,…

- „Efortul Romaniei din aceasta perioada a fost extrem de intens, pentru ca alaturi de partenerii si aliatii nostri din NATO, alaturi de celelalte state membre ale Uniunii Europene, in relatia cu partenerul strategic american, am incercat sa gasim solutii pentru dialog, solutii pentru dezescaladare. Trebuie…

- Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, afirma ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Conform Agerpres.ro, el a fost intrebat daca barbatii romani, in special cei tineri, ar trebui…

- Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, afirma ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu.

- Gazul s-a scumpit mai mult decat electricitatea, pentru ca au fost niște scumpiri conjuncturale intr-o piața care, practic, este jucata de Federația Rusa prin Gazprom și acolo nu prea are nimeni controlul, a declarat luni seara, la Digi24, ministrul energiei, Virgil Popescu. El a anunțat ca Romania,…