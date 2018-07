Stiri pe aceeasi tema

- Romania's team grabbed one silver aqnd three bronze medals at the 29th edition of the International Biology Olympiad in Tehran, Iran that took place between 15 - 22 July 2018, reads a release by the Education Ministry (MEN). Andrei Mitrofan, a student with the Theoretical Computer Science High…

- Lotul Romaniei la Olimpiada Internationala de Biologie, desfasurata in perioada 15-22 iulie la Teheran (Iran), a obtinut patru premii: o medalie de argint si trei medalii de bronz, a anuntat, luni, Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Lotul a fost format din elevi din Bucuresti, Timisoara si Craiova…

- Potrivit MEN, Andrei Mitrofan, elev al Liceului Teoretic de Informatica din Bucuresti, si-a trecut in palmares medalia de argint. Rezultatul sau a fost secondat de medaliile de bronz obtinute de Silvia Alda (Colegiul National „C.D. Loga" din Timisoara), Elena Diana Gabroveanu (Colegiul National „Fratii…

- Biblioteca Judeteana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza, vineri, 8 iunie, incepand cu ora 18:00, in Craiova, in parculețul de langa Piața „Mihai Viteazul”, „Patura care citeste”. Proiectul a fost lansat la Timișoara in 2013, de Biblioteca Județeana „Sorin Titel”, instituție ...

- Pe durata celor 10 saptamani de concurs, elevii din școlile care au participat au fost incurajați sa organizeze numeroase sesiuni de educație ecologica, proiecții de materiale educative și ateliere de reciclare creativa, atat pentru ei, cat mai ales pentru ceilalți elevi din școala și pentru…

- Fotbaliștii de la Universitatea Craiova au cucerit aseara Cupa Romaniei, dupa ce au invins, cu scorul de 2-0, formația Hermannstadt Sibiu, pe „Arena Naționala ” din București, iar astazi vor prezenta trofeul craiovenilor. De la ora 13.00, alb-albaștrii vor veni ...

- Ziua Tineretului a fost sarbatoita ieri la Craiova printr-o serie de manifestari cultural-artistice. Evenimentul organizat in Piata „Mihai Viteazul“ s-a deschis printr-un targ de ONG-uri, Targul Organizatiilor Neguvernamentale de si pentru Tineret, urmat de un spectacol de muzica si dans ...

- Fostul consilier financiar al lui Nicolae Ceausescu a dezvaluit intr-un interviu cateva lucruri pe care nimeni nu le știa despre dictatorul comunist. Petre Gigea a indeplinit importante functii in regimul comunist, printre care: primar al Craiovei, prim-vicepresedinte al Consiliului Popular Dolj, consilier…