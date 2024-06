Pianul digital Yamaha, calitate la superlativ

Stiri pe aceeasi tema

- Izolarea termica a locuinței este esențiala pentru asigurarea confortului termic și pentru reducerea costurilor de energie. O metoda populara și eficienta de izolare este utilizarea vatei minerale, un material cu proprietați excelente de izolare termica și fonica. In acest articol, vom explora avantajele…

- Industria auto japoneza se confrunta cu un cutremur major dupa ce Ministerul Transporturilor din Japonia a dezvaluit utilizarea unor date false pentru certificarea anumitor modele de vehicule. Cel mai afectat a fost gigantul auto Toyota, care a pierdut peste 15 miliarde de dolari din valoarea de piața…

- Asemenea derapaje, precum cele ale contracandidatei mele de la PNL, care se avanta in amenințari la adresa colegilor din Primaria Ceanu Mare, sunt DE NEIERTAT nici macar in campania electorala! Dragi cetațeni, ne-am obișnuit cu „gura fleura” a doamnei Moldovan, care scrie cam ce-i vine la gura și, sincer,…

- Candidatul PNL la funcția de primar al Sucevei, Lucian Harșovschi, afirma ca va continua politica liberala de investiții de care sa beneficieze tanara generație.„Parinții mei mi-au oferit cei șapte ani de acasa și m-au invațat ca atunci cand imi dau cuvantul, sa fac tot posibilul sa il ...

- Preotul Ioan Mitrofan din Blaj, o viața inchinata Bisericii Unite: Dascal indragit și apreciat, preot model și indrumator spiritual de calitate Preotul Ioan Mitrofan din Blaj, o viața inchinata Bisericii Unite: Dascal indragit și apreciat, preot model și indrumator spiritual de calitate Motto: „Anii…

- „Va aduc in atentie un fenomen extrem de grav, cu grave consecinte economice si sociale. Este vorba despre restrictionarea si limitarea drastica a prezentei pe rafturile marilor retele comerciale din Romania, a celor mai bune si mai competitive alimente produse in Romania”, a declarat joi senatorul…

- Primaria Comunei Amzacea, judetul Constanta a lansat un anunt de participare la licitatie pentru furnizare echipamente digitale in cadrul proiectului: Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a structurilor unitatii de invatamant preuniversitar din comuna Amzacea, judetul Constanta.Potrivit…

- Pentru a fi sanatoși și a zburda in voie cat e ziua de lunga, cainii au nevoie, in primul rand, de o alimentație adecvata. Din acest motiv, responsabilitatea este una uriașa pentru posesorii de caini, care trebuie sa aleaga cele mai bune produse pe care sa le includa in hrana zilnica a acestor parteneri…