- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe organizeaza joi, 5 aprilie, (a.c.), „Cupa de Paști” la gimnastica, eveniment aflat la prima ediție, la care vor participa zeci de copii din județul Covasna. Manifestarea se va desfașura sub indrumarea antrenorului secției de gimnastica din cadrul Clubului,…

- Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, maine, 23 martie, la sediul din Sfantu Gheorghe, recitalul susținut de pianistul oradean Zoltan Thurzo, eveniment ce se va derula sub tema „Va place Chopin?”. Recitalul se va desfașura de la ora 19.00, la Centrul de Cultura Arcus (ce iși desfașoara activitatea la…

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la o noua ediție a cursurilor gratuite de educație rutiera pentru bicicliști, pe care le va organiza in municipiu. Programul de educație rutiera a fost inițiat in cursul anului trecut, sub genericul „Tandem Bike Academy”, ca parte dintr-un…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri ca ofera pe tot parcursul lunii martie (a.c.) ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Bazata pe locomoția reflexa și este folosita pentru tratarea unor afecțiuni ale sistemului nervos central…

- Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, astazi, la sediul din Sfantu Gheorghe, un eveniment inedit: recitalul susținut de pianistul oradean Zoltan Thurzo, eveniment ce se va derula sub tema „Compozitori indragostiți – cum erau ei in realitate?!” Recitalul se deruleaza de la ora 19.00, la Centrul de Cultura…

- Cea de-a doua ediție a „Balului Generațiilor”, organizata sambata 17 februarie (a.c.), in comuna Brețcu, va fi dedicat in acest an special tinerilor din localitate, care implinesc 18 ani chiar in anul Centenarului Marii Uniri. Organizat la inițiativa unui grup de localnici ai comunei Brețcu, oameni…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat luni, ca intentioneaza sa genereze o serie de proiecte ce vizeaza „generatia Z” si familiile cu multi copii, punctul de plecare al acestor idei fiind rezultatele unui sondaj de opinie. „In viitorul apropiat voi initia o serie de intalniri…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza maine, 17 ianuarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe- „Casa Bastion”, din strada Oltului nr. 6, un „Recital Academic”, cu participarea unor studenți ai Facultații de Muzica din cadrul Universitații „Transilvania”, Brașov. Potrivit informațiilor transmise ieri…