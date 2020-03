Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a reluat, joi, apelul catre populatie sa respecte restrictiile impuse de autoritati, in criza coronvirusului. "Dragi romani, respectați, va rog, restricțiile impuse de autoritați! Stați acasa, pentru ca doar așa putem sa ne protejam sanatatea!", a spus Klaus Iohannis. Seful…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, roaga cetațenii sa stea acasa pentru prevenirea raspindirii coronavirusului. Intr-un mesaj intitulat „Stați acasa!” și postat pe pagina sa de Facebook, primarul spune: „Dragi suceveni, ma adresez dumneavoastra in aceste momente grele pentru țara și pentru orașul nostru.…

- Francisc Doboș, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice, a postat, sambata, pe pagina personala de Facebook un mesaj-video prin care indeamna oamenii sa stea acasa, daca nu vor sa ajunga mai repede la „Cel de sus”.Francisc Doboș a sfatuit oamenii sa stea acasa pentru a nu ajunge mai repede…

- [caption id="attachment_35588" align="alignleft" width="225"] Mariana Iurcu[/caption] ”De cand cu acest coronavirus stau acasa și ma omor de plictiseala, stadionul e inchis, muzeul la fel și toate rutinele mele is date peste cap. A trebuit repejor sa ma readaptez”, a scris calarașeanca Mariana Iurcu,…

- Ziarul Unirea FOTO| ”NOI suntem la munca pentru voi! VOI stați acasa pentru noi!” – Campanie pe facebook pentru limitarea cazurilor de coronavirus Pentru cei care se plang ca trebuie sa stea in case, personalul medical de la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia s-a…

- Mesajul unei italience care și-a pierdut tatal din cauza coronavirusului a devenit viral, fiind distribuit de sute de ori. Ea vorbește despre experiența sa dramatica, spunand ca, fiind in carantina, nici macar nu și-a mai putut vedea tatal. „Ma gandesc ca exista persoane, batrani, care nu au ințeles…

