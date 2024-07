Ministerul rus al Justiției și-a actualizat vineri, 19 iulie, lista așa-zișilor „agenți straini”, iar printre numele adaugate se numara cel mai cunoscut pianist rus, un preot care ii ajuta pe refugiații ucraineni și un fost ofițer KGB, relateaza The Moscow Times.Sute de personalitați culturale, jurnaliști, oameni de afaceri, precum și instituții mass-media și ONG-uri au primit eticheta de „agenți straini” - una cu conotații negative in Rusia inca din epoca sovietica - de la introducerea legislației in acest sens in 2012.Cele mai recente nume adaugate pe aceasta lista de „infami” in versiunea regimului…