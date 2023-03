Pianista Raluca Ouatu, în premieră la Filarmonica Pitești Filarmonica Pitești organizeaza joi, 16 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, un nou concert simfonic. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice a instituției revine Leonard Boga, solista serii fiind, in premiera, pianista Raluca Ouatu. In program: J. Turina – Rapsodia Simfonica op. 66, I. Albeniz – Rapsodia Spaniola op. 70 (transcripție G. Enescu) și P.I. Ceaikovski – Selecțiuni din suita simfonica Spargatorul de nuci. Licentiat al Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, la clasa profesorului Horia Andreescu, Leonard Boga a urmat si masterclassuri cu alti dirijori importanti… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

