Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul demisionar de miniștri a decis miercuri ca Dumitru Braghis, ambasador extraordinar si plenipotențiar al Republicii Moldova in China, sa fie prin cumul si ambasador al țarii noastre in Vietnam, cu sediul la Beijing De asemenea, in ședința astazi, Guvernul l-a eliberat pe Dumitru Saghin din…

- Turismul din Thailanda și-ar putea reveni la nivelul de dinainte de pandemia de COVID-19 de abia peste 5 ani, un semn îngrijorator pentru una dintre cele mai dependente de turiști economii din lume, scrie Bloomberg.Consiliul de Dezvoltare Economica și Sociala din Thailanda a anunțat luni,…

- Biden, flancat de vicepresedinta Kamala Harris si de presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a incercat sa mentina echilibrul intre optimism si pragmatism, sarbatorind progresul in lupta cu Covid-19, rezultat din administrarea a aproximativ 220 de milioane de doze de vaccin si din ajutorul…

- Criza microprocesoarelor, care a cuprins mai multe industrii, începe sa se simta și în domeniul routerelor, fiindca a ajuns și la un an diferența dintre momentul comenzii și cel al livrarii. Cum multe milioane de oameni au lucrat de acasa, mulți au nevoie de routere mai bune, astfel ca cererea…

- Un barbat din Filipine, in varsta de 28 de ani, a murit dupa ce ar fi fost pedepsit de forțele de ordine ale statului sa faca 300 de genuflexiuni din cauza ca a incalcat restricțiile impuse in pandemia de Covid-19. Darren Manaog Penaredondo a fost surprins cumparand apa potabila dupa ora 18:00 in orașul…

- ​China a construit în 15 ani peste 38.000 km de cai ferate de mare viteza și vrea sa ajunga la 70.000 km în 2035, dar ar fi posibil ca ținta sa nu fie atinsa. Mai mulți oficiali spun ca liniile de mare viteza pierd extrem de mulți bani și, deși nu sunt planuri de a îngheța proiecte…

- Paulownia, Paulovnia sau chiar Pavlovnia, indiferent cum este cunoscut acest copac, ceea ce il reprezinta este creșterea foarte rapida și florile superbe pe care le face la inceput de primavara. Deși este originar din Asia de Est, copacul de Paulownia a devenit tot mai popular in Romania in ultimii…

- Pachetul de masuri al administrației democrate prevede alocarea de bani pentru reconstruirea șoselelor, a podurilor, pentru modernizarea rețelei electrice și cea de Internet, pentru combaterea schimbarilor climatice, pentru creșterea competitivitații in raport cu China, dar și pentru reducerea inegalitaților.…