Phuket – ce sa nu ratezi, in 4 zile! Thailanda este o destinatie foarte cautata in ultimii ani, iar ofertele sunt tot mai bune. Noi am zburat cu Qatar Airways, si va recomand sa vanati ofertele lor daca aveti de gand sa mergeti in Thailanda. Din motive personale, nu am putut alege alta perioada, asa ca am mers in august. Stiam ca este sezonul ploios dar ne-am gandit ca oricum fiind cald, nu este o problema iar ploile sunt scurte, de vara. Asa a si fost, in mare. In schimb, nu am reusit sa ma obisnuiesc cu umiditatea ridicata. Mi-am tinut parul numai prins, iar make up, am avut doar in prima zi. Nu e o idee buna sa porti make-up cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

