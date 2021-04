Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a obtinut o victorie categorica, scor 94-56, in prima partida cu CS Universitatea Cluj-Napoca, disputata la Sala Sporturilor din Constanta, in cadrul play-off-ului Ligii Nationale, locurile 5-8. Soarta intalnirii s-a decis pana la pauza principala,…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep incepe, miercuri, 21 aprilie, lupta pentru cea mai buna clasare din scurta istorie a clubului, dar și a baschetului feminin constanțean in primul eșalon al Romaniei. Timp de doua zile, la Sala Sporturilor din Constanța, sunt programate primele confruntari…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix CSU Simona Halep si-a trecut in cont un succes extrem de pretios in economia campionatului: 59-51 cu ACS KSE Targu Secuiesc, intr-o partida disputata in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, contand pentru etapa a 20-a a Ligii Nationale. Constantencele au transat in…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep s-a impus, cu scorul de 76-68, in fata celor de la CS Municipal Targoviste, intr-o partida contand pentru etapa a 16-a a Ligii Nationale, desfasurata la Sala Sporturilor din Constanta. Primele trei sferturi au fost controlate de constantence (25-24,…

- Dupa debutul perfect in returul Ligii Naționale la baschet feminin, cu trei victorii in trei meciuri, echipa Phoenix CSU Simona Halep a revenit pe parchetul Salii Sporturilor, pentru cel de-al doilea turneu organizat la Constanta. O misiune mult mai dificila si totodata un bun prilej de a verifica nivelul…

- Start perfect pentru baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep in returul Ligii Naționale, formatia constanteana contabilizand trei victorii in ultimele trei partide de campionat, desfasurate in Sala Agronomia din Bucuresti. Dupa 70-49 cu Agronomia Bucuresti si 78-43 cu Rapid București, jucatoarele…

- Phoenix CSU Simona Halep a incheiat fara victorie turneul de la Arad. Dupa infrangerea (55-68) cu Universitatea Cluj, echipa constanteana a pierdut si meciul cu FCC Baschet Arad, restanta contand pentru etapa a zecea a Ligii Nationale de baschet feminin. Fetele antrenate de Miroslav Popov au evoluat…

- Dupa trei saptamani de pauza, in care a efectuat transferuri importante, echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a revenit pe teren. Din pacate, la primul meci in care a fost condusa de antrenorul Miroslav Popov, disputat la Arad si contand pentru etapa a 11-a a Ligii Nationale, formatia…