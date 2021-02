Phoenix CSU Simona Halep Constanta, numai victorii la turneul de la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia de pe litoral s a impus si de aceasta data in toate cele patru sferturi. Inca o victorie pentru echipa feminina de bashet Phoenix CSU Simona Halep Constanta in Liga Nationala, cu ocazia turneului de la Bucuresti.Dupa ce, ieri, formatia de pe litoral a invins CS Agronomia Bucuresti cu 70 49,…

- AHC Dobrogea Sud si CSM Bucuresti au obtinut victorii, vineri, in etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin, in Sala Rapid din Capitala, in timp ce CSA Steaua a pierdut. AHC Dobrogea Sud a surclasat-o pe CSM Resita cu 37-17 (19-6), avand cei mai buni marcatori in Daniel Susanu (8 goluri),…

- FCC Baschet UAV Arad a urcat pe locul secund in clasamentul Ligii Nationale de baschet feminin dupa ce a invins-o pe CS Phoenix CSU Simona Halep Constanta cu scorul de 73-62, duminica, la Arad. Angela Lou Beadle, cu un ''double-double'' (18 puncte, 13 recuperari), a fost…

- Formatia feminina de baschet a Constantei a sustinut doua partide la turneul patru al Ligii Nationale. Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep Constanta a disputat in aceasta seara meciul din Liga Nationala cu KSE Tg. Secuiesc, disputat in cadrul turneului patru al campionatului, de la Sfantu…

- Phoenix CSU Simona Halep Constanta are trei victorii si doua infrangeri in primele cinci meciuri ale campionatului. Dupa ce a castigat primele trei meciuri din editia 2020 2021 a Ligii Nationale de baschet feminin, fiind pe locul trei dupa primul turneu, Phoenix CSU Simona Halep a inregistrat apoi doua…

- In urma acestei victorii, HCDS a acumulat 30 de puncte, avand zece victorii si doua esecuri in 12 partide. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a realizat astazi a zecea victorie in cele 12 meciuri jucate pana in prezent in sezonul de fata al Ligii Nationale. Formatia de pe litoral…

- Pentru echipa de pe litoral principala marcatoare a fost Alexandria Nikia McDonald, cu 11 puncte. Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep Constanta a inregistrat in aceasta seara prima infrangere in editia 2020 2021 a Ligii Nationale, dupa ce castigase primele trei meciuri disputate. Handbalistele…