- Primul scandal care zguduie actualul Guvern. CV-ul ministrului cercetarii a nascut semne de intrebare. Asta pentru ca ministrul Cercetarii susține ca e licențiat de doua ori in Economie, la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj in 1992-1996, respectiv la Universitatea Athenaeum București in 2008-2011. „Domnul…

- Articol scris pentru cei „cu fotbal la cap” Fiindca ma simt implicat in acest scandal „Messi de aur - Lewa doar atacant al anului”, nu ma pot da deoparte și sa-mi arog vreo originalitate: sunt de aceleași pareri de ieri ale confraților mei Ioanițoaia, Ștucan și TRU in acest (inca o data) scandal. ...

- Timișorenii care nu au certificat verde vor putea admira doar bradul de 10.000 de euro, nelipsita cupola de lumini și ieslea de la Targul de Craciun din Timișoara. In rest, accesul este permis doar cu certificat verde. Targul iși deschide porțile ca in fiecare an, la 1 decembrie, cand vor fi aprinse…

- Un scandal cu implicații financiare s-a declanșat in Spania dupa ce o asociație a fermierilor a descoperit ca o parte din mierea romaneasca importata de magazinele spaniole ar proveni de fapt din China, anunța publicația de specialitate Lantul Alimentar. Miza este una financiara: mierea chinezeasca…

- De aproape șapte decenii in lumina reflectoarelor, Victor Rebengiuc ramane pe scena, in activitate, la 88 de ani. Intr-unul din rarele interviuri pe care le da, actorul, care a jucat recent in „Regele moare” de Eugen Ionesco, nu a ascuns problemele de sanatate pe care le are dar și faptul ca nu se teme…

- Incepe un nou sezon MasterChef la Pro TV. Dupa doi ani de pauza, concursul de televiziune, unul dintre cele mai urmarite show-uri culinare, revine cu un jurat care a fost…director de banca. Chef Joseph Hadad, Chef Foa (Florin Scripca) și noul intrat in banca juraților, este vorba de Chef Radu Dumitrescu…

- Prima ediție a Buzau International Arts Festival s-a incheiat pe 25 septembrie, cu succes, dupa o luna de intalniri unice, cu vedete din Romania și de talie internaționala și numeroase evenimente – film, teatru, expoziții, concerte, spectacole stradale, lansari de carte, evenimente pentru copii, intalniri…

- Nicu Covaci, fondatorul trupei Phoenix – trupa care a hranit spiritual generatii de romani si a lansat mari muzicieni si piese nemuritoare -, i-a incantat pe buzoieni la sfarsitul saptamanii trecute cu muzica sa intr-un concert de exceptie pe scena din Piata Dacia, alaturi de noii membri ai formatiei.…