Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ovidiu Buluc (71 de ani), cel care a pus bazele primului distribuitor de medicamente acum aproape trei decenii, a vandut businessul de peste 500 de milioane de euro pe care l-a construit in capitalism catre gigantul german Phoenix. Tranzactia se ridica la peste 100 mil. euro, potrivit…

- Grupul Farmexim, din care fac parte lantul de farmacii Help Net si distribuitorul de medicamente Farmexim, a fost cumparat de gigantul german Phoenix, cu activitati in distributia si retailul farma in 26 de tari din Europa intr-o tranzactie cu o valoare estimata de ZF la peste 100 mil. euro.

- Este a doua mare tranzactie din distributia si retailul farmaceutic dupa ce, la finalul anului trecut, grupul ceh Penta Investment a cumparat farmaciile Sensiblu si distribuitorul Mediplus. In ciuda faptului ca producatorii și distribuitorii de pe piața farmaceutica romaneasca se plang tot timpul…

- Grupul farmaceutic german Phoenix a achiziționat lanțul de farmacii Help Net, care deține 220 de unitați, și al patrulea distribuitor de medicamente din Romania, Farmexim, ambele deținute de omul de afaceri Ovidiu Buluc.Tranzacția este estimata la peste 100 milioane de euro, transmite Profit.ro.…

- Omul de afaceri Ovidiu Buluc, unul dintre cei mai bogați romani, conform Top 300 Capital, a incheiat negocierile cu grupul Phoenix (Germania) pentru vanzarea companiei Farmexim, cu afaceri de aproximativ 400 milioane de euro, și a lanțului de farmacii HelpNet.

- Grupul PHOENIX a anunțat intrarea in Romania prin achiziția distribuitorului de medicamente Farmexim și a lanțului de farmacii Help Net, potrivit unui comunicat de presa. Tranzacția are nevoie de acordul Consiliului Concurenței. ”Sectorul sanatații din Romania se dezvolta dinamic. Achizția deschide…

- Grupul de media si marketing american Meredith, care a cumparat Time Inc., pentru 2,8 miliarde de dolari, la sfarsitul lunii noiembrie 2017, a anuntat ca vrea sa vanda patru publicatii, printre care se numara Time si Fortune, transmite AFP.

- Grupul chinez Geely, care deține in Europa constructorul de lux Volvo, a anunțat ca a acumulat o cota de aproape 10% din acțiunile Daimler, grupul german care deține marcile Mercedes și Smart, pentru care a dat 9 miliarde de dolari, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.