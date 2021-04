Stiri pe aceeasi tema

- Phoebe Dynevor a devenit faimoasa cu rolul lui Daphne din serialul Bridgerton. Superba actrița, in varsta de 26 de ani, nu are succes doar pe plan profesional. Britanica este implinita și-n viața personala, acolo unde traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de comediantul Pete Davidson.

- Phoebe Dynevor și Pete Davidson formeaza un cuplu, scrie presa de peste Ocean. O relație „nu prea serioasa” chiar daca fostul iubit al modelului Kaia Gerber și cantareței Ariana Grande ar face frecvente calatorii intre Anglia și Statele Unite pentru a-și vedea iubita. Cei doi au fost vazuți impreuna…

- Adriana Bahmuțeanu a facut cateva declarații bomba in urma cu scurt timp la Antena Stars. Vedeta a marturisit ca știa despre relația dintre sora lui Florin Salam și impresarul sau, aceștia fiind impreuna de mai mulți ani. Ba mai mult, aceasta ar fi luat legatura cu Grasu, managerul artistului, și i-a…

- Nu trece o zi fara alte dovezi ale tensiunilor economice crescande dintre China si SUA. Acest antagonism in crestere va avea un impact mai mare asupra Chinei decat asupra SUA, deoarece decuplarea bilaterala alimenteaza un proces continuu mai larg de deglobalizare. Si asta inainte de a lua in considerare…

- Roxana Ghița a fost nevoita sa renunțe la competiția de la „ Survivor Romania ” din cauza problemelor de sanatate. Medicii au decis ca trebuie sa se intoarca in Romania, dupa o serie de analize amanunțite. „Ma simt frustrata și ofticata, pentru ca a trebuit sa parasesc emisiunea, ca nu a mai putut…

- Mariajul dintre Printesa Diana si Printul Charles nu a fost niciodata un basm. Cei doi si-au unit destinele in 1981, dar povestea lor a fost presarata cu multe necazuri si infidelitati. In cele din urma, cuplul s-a separat in 1992 si a divortat in 1996.