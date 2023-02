Philips Sound lansează căşti Fidelio L4, model TWS cu ANC şi gama sport GO Evenimentul TP Vision/Philips de zilele trecute nu ne-a adus doar noi televizoare OLED cu Ambilight , ci si o serie de perechi de casti atractive. Ele acopera o gama larga de segmente, de la cele in ear la cele on ear si modele sport. Fidelio L4 Fidelio L4 ofera o combinatie de performanta audio inalta, autonomie extinsa, anulare activa a zgomotului, dar si confort excelent. Toate intr-o constructie de top si cu finisaj premium. Modelul L4 vine cu un driver de 40 mm, dezvoltat de catre companie si un strat de grafen pentru a ii creste rigiditatea. Asta fara a afecta greutatea si oferind o distorsiune… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

