Philip Morris International va dona 500.000 de dolari unor ONG-uri din România pentru a ajuta refugiaţii din Ucraina „In prima faza, 500.000 de dolari vor fi donati catre ONG-uri din Romania care ofera sprijin refugiatilor: cazare, mancare, imbracaminte, transport, asistenta medicala. Suntem deja in discutii avansate cu aceste organizatii pentru a ne asigura ca fondurile ajung cat mai repede acolo unde este nevoie de ele. Aceasta nu va fi singura donatie. Vor urma si alte transe, cu siguranta mai mari. Ne intereseaza ca aceste fonduri sa fie imediat folosite si sa-i ajute pe cei care au acum atata nevoie. De aceea donam in transe, pentru a ne asigura ca fondurile sunt folosite cat mai eficient”, au precizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

