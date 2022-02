Philip Morris International: Un viitor fără fum și o economie mai puternică Philip Morris International (PMI) și-a asumat la nivel global misiunea de a construi un viitor fara fum și inlocuirea țigarilor cu alternative mai bune la continuarea fumatului. Romania este in centrul strategiei PMI de a construi un viitor fara fum prin fabrica din Otopeni, una dintre cele mai importante unitați de producție la nivel global pentru consumabilele necesare alternativelor fara fum. De asemenea, infrastructura digitala, retailul și activitațile comerciale au un rol important in dezvoltarea categoriei alternativelor fara fum. „Suntem pe deplin angajați in construirea unui viitor fara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Laszlo Boloni a evitat, ieri,sa vorbeasca despre negocierile cu FRF pentru postul de selectioner, el declarand, pentru GSP, ca in 4-5 zile va explica totul. "Nu pot spune nimic in acest moment despre discutiile cu FRF. Nici ca sunt deschise, nici inchise. Pot spune ceva acum, dar peste…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei s-a ridicat la 21,369 miliarde de euro, in primele 11 luni ale anului 2021, in crestere cu 4,929 miliarde de euro fata de acelasi interval din 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Potrivit INS, in luna noiembrie…

- Numarul cercetatorilor in Uniunea Europeana angajati cu norma intreaga (FTE) a crescut in ultimii ani, in 2020 ajungand la 1,89 milioane, cu 546.000 mai multi decat in 2010, arata datele publicate la finele anului trecut de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform Agerpres. In perioada 2010…

- In plus, grupul american comercializeaza un nou produs, dispozitivul lil SOLID 2.0 de la KT&G, lansat recent pe piata romaneasca, impreuna cu doua variante de consumabile Fiit, produse in fabrica din tara noastra. Philip Morris International, cel mai mare producator de produse din tutun la nivel mondial,…

- Daca 2020 a fost anul pandemiei, anul 2021 a fost anul crizelor. Imediat dupa reluarea activitații economice și sociale a aparut o cerere imensa de produse, dupa ce anterior aproape totul se oprise. Astfel au aparut probleme cu oferta, aprovizionarea și prețurile la energie, gaze, cipuri, containere…

- Nouazeci si patru de piese au fost inscrise la editia din acest an a competitiei nationale pentru un loc in semifinala Eurovision Romania, iar aproximativ 40% dintre compozitorii si interpretii inscrisi sunt din strainatate, din tari precum Suedia, Marea Britanie, Rusia, Croatia, Israel, Italia, Grecia,…

- Un sfert dintre gospodariile din Romania au intampinat, in 2020, dificultati in ceea ce priveste plata la timp a unor cheltuieli, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania. “Accederea in UE a dus, in primii ani, la marirea considerabila a ponderii gospodariilor…