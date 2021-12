In plus, grupul american comercializeaza un nou produs, dispozitivul lil SOLID 2.0 de la KT&G, lansat recent pe piata romaneasca, impreuna cu doua variante de consumabile Fiit, produse in fabrica din tara noastra. Philip Morris International, cel mai mare producator de produse din tutun la nivel mondial, va aloca in intervalul 2022-2023 mai mult de 100 de milioane de dolari pentru fabrica din Otopeni. Fabrica a fost convertita, incepand cu finalul anului 2017, in unitate de productie a rezervelor de tutun pentru dispozitivele electronice IQOS, in urma unei investitii de aproximativ jumatate de…