In 11 mai 2022, Philip Morris Holland Holdings B.V. [1] („PMHH”), o filiala a Philip Morris International Inc. („PMI”), a anunțat o oferta publica recomandata acționarilor Swedish Match AB („Swedish Match” sau „Compania”) de a vinde toate acțiunile Swedish Match [2] catre PMHH („Oferta”). In 20 octombrie 2022, PMHH a majorat prețul Ofertei de la 106 SEK (coroane suedeze) la 116 SEK in numerar pe acțiune și a anunțat ca nu va majora in continuare prețul Ofertei. In 25 octombrie 2022, PMHH a anunțat ca a primit toate aprobarile necesare din partea autoritaților și ca aceasta condiție pentru finalizarea…