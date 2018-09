Phil Hogan vine în România Comisarul european Phil Hogan, responsabil pentru agricultura si dezvoltare rurala, se va afla joi si vineri in vizita in Bucuresti si Cluj Napoca.



Potrivit unui comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, inaltul oficial european are programate, joi, la Bucuresti, intalniri cu premierul Vasilica-Viorica Dancila si cu ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, dar si cu membri ai comisiilor pentru afaceri europene si, respectiv, pentru agricultura si dezvoltare rurala din Parlamentul Romaniei. Declaratie de presa comuna



De asemenea, comisarul…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

