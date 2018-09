Comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, a declarat ca la nivelul Comisiei Europene se are in vedere acordarea unui sprijin financiar pentru a ajuta fermierii romani afectati de pesta porcina africana. "Discutand despre pesta africana, amandoi ne-am anuntat perspectivele si impresiile vizavi de felul in care a evoluat aceasta boala. In termeni de a detecta boala, faptul ca am detectat peste 800 de focare, arata ca sistemul de detectie in Romania functioneaza bine. Pentru a putea eradica in timp util si pentru a mentine situatia care se afla in momentul de fata, am discutat ce alte masuri…