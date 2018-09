Stiri pe aceeasi tema

- Premierul si ministrul Daea au discutat, joi dimineata, la Palatul Victoria, cu Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala. Dupa intrevedere, sefa Guvernului a anuntat ca i s-au prezentat oficialului european “situatia creata de evolutia exploziva a pestei porcine africane…

- Nepasarea autoritaților romane au permis raspandirea celei mai mai ucigatoare boli care a patruns pe teritoriul țarii noastre in ultimii 50 de ani. „Evenimentul zilei” a intrat in posesia unui document care arata ca, din anul 2015, autoritațile de la București au fost avertizate și au primit fonduri…