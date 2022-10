Phenianul vine cu detalii și explicații despre ultimele lansări Lansarile de rachete efectuate de Coreea de Nord in ultimele saptamani au fost exercitii "nucleare tactice", supravegheate personal de liderul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat luni agentia de presa nord-coreeana ACTC, relateaza AFP, preluat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul apei in Lacul Taul Mare din Alba, unde s-a depistat o avarie la baraj, a scazut cu un metru, in urma acțiunilor de evacuare, a anunțat ministrul Mediului, in urma unei ședinte extraordinare de duminica a Comitetului ministerial pentru situatii de urgenta al MMAP. Fii la curent cu cele…

- Autoritatea de reglementare a comunicatiilor din Rusia a cerut miercuri explicatii de la Apple dupa ce aplicatiile operate de firma rusa de tehnologie controlata de stat VK au fost eliminate din magazinul de aplicatii al companiei americane App Store, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Kim Yo Jong, sora liderului Kim Jong Un, a declarat vineri ca tara nu va raspunde niciodata unei propuneri sud-coreene de a stimula economia nord-coreeana in schimbul renuntarii la armele nucleare, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolaae Ciuca a transmis, luni, un mesaj de Ziua Marinei Romane și a Forțelor Navale Romane, afat pentru marinarii militari și civili, cat și eroilor marinari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Coreea de Nord a ridicat masura de purtare obligatorie a mastii de protectie in aproape toate locurile, impreuna cu alte restrictii, a declarat sambata agentia de presa de stat, la cateva zile dupa ce liderul sau, Kim Jong Un, a declarat „victorie zdrobitoare” asupra Covid-19, scrie news.ro.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca Phenianul este pe deplin pregatit pentru orice conflict militar cu Statele Unite, a informat agenția sud-coreeana de știri Yonhap, citand presa de stat nord-coreeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un avocat iesean este acuzat ca in urma cu un an si-ar fi aruncat iubita pe fereastra de la etajul sase, iar aceasta a murit pe loc. Sebastian Felecanu, de profesie avocat este acuzat de omor calificat. Judecatorii au admis cererea procurorilor de arestare a avocatului pentru 30 de zile. Fii…

- Pistolul mitraliera si munitia furate in 19 martie de la o unitate militara din Mamaia Sat au fost gasite, au confirmat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Ministerului Apararii Naționale (MApN). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…