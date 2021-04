Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul si-ar putea relua testele nucleare in acest an pentru a forta Washingtonul la dialog, au estimat serviciile de informatii american in raportul lor anual privind amenintarile la adresa SUA in lume. Liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea lua masuri agresive, se mai arata in document.

- “Drepturile omului se vor afla in centrul diplomației americane”, a promis marți, 30 martie, șeful diplomației americane Antony Blinken, prezentand raportul anual al Departamentului de Stat american privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului in Statele Unite și in lume. Administrația Biden,…

- Coreea de Nord a anuntat joi ca va ignora incercarile Statelor Unite de a intra in contact atat timp cat Washingtonul nu renunta la "politica sa ostila" fata de Phenian, informeaza AFP citand agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA. "Niciun contact intre Statele Unite si Republica…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un a atacat Statele Unite si Coreea de Sud intr-o declaratie publicata marti de cotidianul oficial Rodong Sinmun, in timp ce noii secretari americani ai apararii si afacerilor externe incepeau o vizita la Tokyo si Seul, noteaza AFP. Statele Unite si Coreea…

- Statele Unite au anunțat la 2 martie instituirea de sancțiuni impotriva a șapte inalți oficiali ruși, ca raspuns la otravirea opozantului Aleksei Navalnii, crima pentru care serviciile americane de informații considera responsabila Moscova. Printre cei sancționați se afla inclusiv șeful serviciilor…

- Un membru al unui cartel mexican a fost extradat din Romania in Statele Unite ale Americii, a anuntat duminica IGPR. In cursul anului 2020, politistii Serviciul Antidrog din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfasurat investigatii…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a clarificat politica pe care Partidul Muncitorilor din Coreea (WPK, unic) sa o urmeze in relatiile cu Coreea de Sud, potrivit agentiei oficiale nord-coreene de presa KCNA, relateaza Reuters potrivit news.ro. Kim Jong Un indemna luna trecuta la o consolidare…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei a declarat ca Statele Unite trebuie sa ridice toate sancțiunile daca vra ca Teheranul sa renunțe la pașii facuți în programul nuclear, transmite duminica Reuters. ”Iranul și-a îndeplinit obligațiile acordului nuclear din 2015,…