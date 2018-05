Phenianul nu a invitat nicio oficialitate americană la ceremonia de dezafectare a poligonului Punggye-ri "Va pot doar spune ca nu a existat o invitatie pentru noi. Inteleg ca jurnalistii au fost invitati", a afirmat oficialul american."Sigur ca salutam anuntarea planurilor de dezafectare a poligonului de teste nucleare. As merge pana la inchiderea permanenta, ireversibila, care poate fi inspectata si pe deplin inregistrata. Acesta este un pas esential in denuclearizarea Coreei de Nord si asteptam cu nerabdare sa aflam mai multe detalii despre acest lucru ", a adaugat Nauert.



