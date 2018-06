Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Rosie si cele doua Corei s-au intrunit vineri pentru a discuta despre problema privind reluarea reuniunilor familiilor separate de razboiul din 1950-1953, aceasta fiind ultima ilustrare a detensionarii situatiei din peninsula, relateaza AFP. Multe dintre persoane au murit fara sa…

- Coreea de Nord ar putea restitui in curand un prim grup din 200 de loturi de ramasite pamantesti ale soldatilor americani, ucisi in timpul Razboiului Coreei, conform unui acord incheiat acum o saptamana de presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, informeaza miercuri AFP,…

- Coreea de Sud este angajata in discutii tripartite cu Coreea de Nord si Statele Unite in vederea unui acord care sa puna capat, cat mai curand posibil, Razboiului Coreei (1050-1953), a anuntat joi Seulul, cu doar cateva zile inaintea unui summit istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul…

- Summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un urmeaza sa aiba loc pe Insula Sentosa, in sudul Singapore, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care pregatirea evenimentului, prevazut saptamana viitoare, se precipita, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca summitul sau istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, prevazut pe 12 iunie la Singapore ar putea fi amanat, apreciind ca liderul nord-coreean este ”serios” in intentia de ”denuclearizare” a tarii sale, relateaza AFP.”Cred ca el (Kim…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in s-au angajat duminica, intr-o convorbire telefonica, sa ''colaboreze strans'' la succesul viitorului summit intre Washington si Phenian, dupa amenintarile acestuia din urma ca va anula intalnirea, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Coreea de Nord a afirmat joi ca nu va angaja discutii cu Seulul in situatia actuala si i-a calificat pe responsabilii sud-coreeni drept 'ignoranti si incompetenti', la o zi dupa ce Phenianul a anulat o intalnire la nivel inalt intre cele doua tari, informeaza AFP. Dupa luni de apropiere si de destindere…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc, probabil, la mijlocul lunii iunie, in Singapore, potrivit editiei de luni a cotidianului sud-coreean Chosun Ilbo, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Summitul se va tine ‘la mijlocul lui iunie’,…