Ministrul chinez de Externe Wang Yi a laudat atitudinea "rationala" si "responsabila" a Rusiei fata de razboiul nuclear in timpul unei intalniri cu omologul sau rus Serghei Lavrov la summitul G20, relateaza „The Guardian", potrivit News.ro.

Prim-ministrul armean Nikol Pasinian a anuntat miercuri ca se va deplasa saptamana viitoare in Rusia pentru un summit cu presedintele rus Vladimir Putin si cu cel azer, Ilham Aliev, la invitatia Kremlinului, transmite AFP, preluand agentiile de presa ruse.

Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat ferm, joi seara, planul Rusiei de anexare a unor regiuni ucrainene, avertizand ca actiunea risca sa genereze o "escaladare periculoasa" a conflictului militar cu Ucraina.

"Era santajului nuclear trebuie sa ia sfarsit", a pledat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, solicitand "eliminarea" tuturor armelor nucleare dupa amenintarile Rusiei privind posibila lor utilizare in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a catalogat joi drept "total inacceptabile" afirmatiile despre un conflict nuclear si a avertizat Rusia asupra planurilor de anexare a unor regiuni din sud-estul Ucrainei.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a cerut marti tarilor bogate sa impoziteze profiturile obtinute in sectorul combustibililor fosili pentru a le redistribui catre tarile victime ale impactului schimbarilor climatice si catre populatiile afectate de inflatie, relateaza AFP si Reuters.

Numeroase crize si situatia mondiala instabila pun in pericol dezvoltarea globala, este de parere secretarul general al ONU, Antonio Guterres, transmite luni DPA.

Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a transmis vineri un apel adresat intregii lumi pentru a se mobiliza in sprijinul Pakistanului, la sosirea sa in aceasta tara in contextul unor inundatii catastrofale, informeaza agentia DPA.