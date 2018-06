Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti, dupa summitul istoric din Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, ca doreste sa viziteze "la momentul potrivit" capitala nord-coreeana si sa-l invite pe Kim la Washington, pentru a oficializa apropierea relatiilor, relateaza AFP, dpa si Reuters.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a parasit hotelul unde era cazat, indreptandu-se spre locul summitului istoric cu presedintele american, Donald Trump, transmit agentiile internationale de presa.UPDATE 05:10 Prima intrevedere privata intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat sambata ca summitul pe care il va avea marți in Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong-un reprezinta o ”ocazie unica” de a ajunge la un acord in domeniul nuclear cu Phenianul, despre care Trump spune ca ”lucreaza foarte bine”. In conferința de presa dinantea…

- Seulul a indicat luni ca supravegheaza schimbarile intervenite la varful armatei nord-coreene, dupa ce au aparut informatii potrivit carora Phenianul ar fi inlocuit trei ofiteri de cel mai inalt rang inainte de summitul istoric cu SUA, informeaza AFP. Potrivit presei, remanierile in curs de desfasurare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnalat vineri dupa-amiaza ca a reluat contactele cu Phenianul si ar putea reactiva intrevederea cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, desi tocmai o anulase.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca summitul sau istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, prevazut pe 12 iunie la Singapore ar putea fi amanat, apreciind ca liderul nord-coreean este ”serios” in intentia de ”denuclearizare” a tarii sale, relateaza AFP.”Cred ca el (Kim…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in s-au angajat duminica, intr-o convorbire telefonica, sa ''colaboreze strans'' la succesul viitorului summit intre Washington si Phenian, dupa amenintarile acestuia din urma ca va anula intalnirea, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca pregatirile in vederea summitului sau cu liderul nord-coreean Kim Jong Un isi continua cursul si a dat asigurari ca acesta va ramane la putere daca va renunta la arma nucleara, relateaza AFP, conform news.ro.”Nimic nu s-a schimbat in privinta…