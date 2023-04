Calendar ortodox. Ce sarbatoare este vineri?

In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea celui intre sfinti parintelui nostru Martin Marturisitorul, papa al Romei.Acest sfant a trait pe vremea imparatiei lui Constantin, cel poreclit Pogonat, adica barbosul, care Constantin a fost ucis in baia Dafnei in Sicilia, lovit in cap cu un vas. De aceea pentru… [citeste mai departe]