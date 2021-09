Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a testat marti cu succes o racheta de tip planor hipersonic, a anuntat miercuri agentia oficiala de stiri KCNA de la Phenian, care a prezentat testul drept un progres tehnologic major, transmite AFP preluat de agerpres. Succesul acestui test are o "mare importanta strategica", in conditiile…

- Știrile despre progresele realizate de Coreea de Nord in programul sau nuclear – un reactor a fost repornit in urma cu cateva saptamani – inclusiv achiziționarea unei tehnologii robuste de rachete balistice, ingrijoreaza comunitatea internaționala. Cum a fost lansarea, la 11 și 12 septembrie, a cee…

- Coreea de Nord a recunoscut ca cele doua rachete balistice testate miercuri au fost lansate de pe un așa-zis „sistem feroviar lansator de rachete”, adica un tren modificat care poate transporta și lansa rachete balistice camuflate in vagoane de marfa obișnuite. Trenul „atomic” are scopul de a lansa…

- Coreea de Nord a lansat miercuri un proiectil neidentificat in directia marii, a informat armata sud-coreeana, la doua zile dupa ce Phenianul a anuntat ca a efectuat un test reusit al unei noi rachete de croaziera cu raza lunga de actiune. Si Garda de coasta nipona a raportat lansarea dinspre Coreea…

- Coreea de Nord a tras doua rachete balistice, a transmis miercuri armata Sudului, lansarea amplificând tensiunile din regiune la doar câteva zile dupa testarea unei rachete de croaziera cu posibile capacitați nucleare, transmite Reuters. Phenianul și-a dezvoltat constant programul…

- Un australian a fost condamnat la peste trei ani de inchisoare dupa ce a incercat sa vanda componente de rachete nord-coreene si alte bunuri, incalcand astfel sanctiunile impuse de Natiunile Unite, au declarat marti autoritatile australiene, citate de Reuters. Chan Han Choi (62 de ani), din…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a avertizat SUA in legatura cu o eventuala desfașurare de rachete hipersonice pe teritoriul Europei. O declarație in acest sens a fost publicata pe Twitter, scrie cotidianul Rossiiskaia gazeta. Diplomații au amintit secretarului de presa al Pentagonului, John…

- Rusia a anunțat luni, 19 iulie, ca a testat cu succes noua sa racheta de croaziera hipersonica Zirkon, parte a panopliei de noi arme dezvoltate de Moscova, care asigura ca acestea sunt de neegalat in lume. „Fregata Amiral Gorchkov” a tras din Marea Alba o racheta hipersonica Zirkon catre o ținta terestra…