Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a lansat pe site-urile de streaming un cantec caritabil inregistrat cu barbatii incarcerati pentru rolul lor in atacul asupra Capitoliului SUA din 6 ianuarie 2021, potrivit The Guardian. Piesa „Justice for All” a lui Donald Trump si a corului inchisorii J6 a fost…

- Energoatom a raportat sambata ca in timpul atacului masiv cu rachete rusești asupra sudului Ucranei, au fost inregistrate la orele 08:25 și 08:27 (ora locala) zborurile a doua rachete de croaziera lansate de ruși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Iranul a dezvaluit marti o baza subterana a fortelor sale aeriene, denumita „Eagle 44”, prima de acest tip suficient de mare pentru a adaposti avioane de lupta echipate cu rachete cu raza lunga de actiune.

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat miercuri la lansarea la apa a unei fregate inarmate cu noile rachete hipersonice de croaziera Zircon, despre care a afirmat ca sunt unice in lume, relateaza Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Coreea de Nord a lansat sambata trei rachete balistice spre mare, la est de Peninsula Coreeana, a declarat armata sud-coreeana. Lansarile au fost cele mai recente dintr-un numar fara precedent de teste cu racheta efectuate de Coreea de Nord in acest an, in timp ce Phenianul continua sa dezvolte arme…

- Fortele Aeriene ucrainene denunta joi atacuri ruse ”masive” cu rachete de croaziera, in mai multe orase ucrainene, inclusiv la Kiev, iar 90% din orasul Liov (vest) a ramas fara curent in urma atacului, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Coreea de Nord a lansat duminica doua rachete balistice in Marea Japoniei, la cateva zile dupa ce Phenianul a anuntat un test reusit al unui motor cu combustibil solid care are drept obiectiv dezvoltarea unui nou sistem de armament, relateaza AFP si Reuters.Statul major interarme sud-coreean a anuntat…

- Orice transport de rachete americane Patriot catre Ucraina ar putea „duce la consecințe imprevizibile” și ar putea amenința securitatea globala, a declarat miercuri Ambasada Rusiei la Washington intr-un comunicat.