Phaser lansează videoclipul piesei “oviaţăşiîncăosecundă” Timișorenii de la Phaser au lansat single-ul “oviațașiincaosecunda”, extras de pe albumul Inceput de Univers. Piesa este insoțita de un videoclip cu aer de vacanța și cu imagini superbe filmate pe insulele Corfu și Cipru. “oviațașiincaosecunda este o poveste de dragoste cu atmosfera calda, de vara. Videoclipul a fost realizat cu ocazia primelor vacanțe in care am reușit sa plecam dupa mult timp și de care ne-am bucurat foarte mult. Mulțumim și echipei Sebastian MARU Films pentru suport tehnic! “, au declarat membrii trupei. Phaser a inceput colaborarea cu MediaPro Music și Universal Music Romania… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

