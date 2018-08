Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General s a autosesizat si a deschis un dosar pentru neglijenta in pastrarea informatiilor secrete de stat, infractiune prevazuta de articolul 305 din Codul penal, dupa aparitia in spatiul public a protocolului SRI PICCJ semnat in 2016, au declarat vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare.…

- Procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au deschis dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, a informat, sambata, Parchetul General. "In cursul zilei de astazi, procurori militari din…

- Un barbat din Gorj este anchetat pentru o fapta iesita din comun. Omul, in vasta de 39 de ani, care conducea o autoutilitara, a lovit un politist de la Rutiera. Agentul se afla pe carosabil si tocmai dirija un alt conducator sa traga pe dreapta.

- Corneliu Daniel Dan, sotul ministrului de Interne Carmen Dan, a murit, marti, au precizat reprezentantii Ministerului de Interne. olitistii si procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul sotului ministrului de Interne, Carmen Dan, Corneliu Daniel Dan, care a fost gasit mort,…

- Conform unor martori, tânarul a cazut de la etajul 2 în ”puțul” liftului, ”zona nefiind securizata cum trebuie”. Oamenii se întreaba daca ”se încearca musamalizarea incidentului” mai ales ca autoritațile nu au menționat nimic despre acest…