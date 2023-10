Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, luni, la Brașov ca se cauta soluții pentru vaccinurile anti-COVID comandate in perioada pandemiei. Cu unul dintre producatori s-a ajuns la o ințelegere amiabila, dar ”ar trebui sa mai luam 27 de milioane de doze” de la Pfizer, a spus oficialul.

- Paxlovid, medicament antiviral pentru tratarea COVID-19 dezvoltat de Pfizer, va ajunge in perioada urmatoare in Romania. Anterior, in Romania a fost disponibil, pentru tratarea COVID-19, doar antiviralul Molnupiravir, dezvoltat de Merck, potrivit Agerpres. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat,…

- Italia se pregateste sa lanseze campania de vaccinare anti-COVID si anti-gripa, in conditiile in care numarul de imbolnaviri cu COVID este in crestere si se apropie si sezonul gripei. Corespondenta RRA Elena Postelnicu are detalii: Primele loturi de vaccin anti-coronavirus vor ajunge astazi in Italia.…

- Substanța nou descoperita a fost testata pe 70 de tipuri diferite de celule canceroase – inclusiv pe cele derivate din cancerul de san, prostata, creier, ovarian, cervical, de piele și de plamani – și a fost eficienta in cazul tuturor.Medicamentul este rezultatul a peste 20 de ani de cercetare și a…

- Se estimeaza ca peste 36 de milioane de persoane sufera de simptome post-COVID in intreaga Europa. In SUA, pana la 30% din populația care a contractat virusul a suferit astfel de simptome dupa vindecare, scrie Euronews . Medicii se simt neputincioși in fața celor aproape 200 de simptome misterioase…

- O noua runda de vaccinuri Covid vine in Statele Unite in aceasta toamna – dar mulți americani s-ar putea sa nu-și suflece manecile pentru a primi injecția. Era inevitabila o astfel de reticența: pandemia s-a terminat, iar oamenii nu mai sunt dispuși sa-și asume riscurile unei doze suplimentare. In…

- Producatorul de medicamente anglo-suedez AstraZeneca a inregistrat, vineri, profituri și vanzari mai mari decat așteptarile in al doilea trimestru, deoarece o performanța puternica a medicamentelor sale de succes impotriva cancerului a contribuit la compensarea pierderii vanzarilor de vaccinuri COVID-19.…