Pfizer, vaccinul perdant? Ce au descoperit cercetătorii americani Persoanele care au avut COVID-19 și s-au recuperat in timpul primelor luni ale pandemiei au sanse mai slabe sa ia varianta Delta, insa cei care au primit ambele doze ale vaccinului Pfizer/BioNTech nu vor avea aceleași șanse. Oamenii vaccinati cu ambele doze create de Pfizer/BioNTech au avut de sase ori mai multe sanse de a fi infectati cu varianta Delta si de sapte ori mai multe sanse sa dezvolte un caz simptomatic decat cei care si-au revenit in urma bolii. Cea mai mare analiza in timp real din lume, realizata pentru a compara imunitatea naturala (dobandita in urma unei infectii anterioare) cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

