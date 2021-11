Pfizer va permite și altor companii să producă medicamentul său anti-COVID Gigantul farmaceutic american Pfizer a semnat un acord prin care permite și altor companii sa produca și sa distribuie pastila sa anti-COVID-19, odata ce va fi autorizata. Medicamentul ar deveni astfel accesibil pentru jumatate din populația planetei. Decizia vine in sprijinul tarilor mai sarace, pentru a combate mai eficient o pandemie care continua sa faca ravagii. Anuntul a fost facut in comun marti de Pfizer si Medicines Patent Pool (MPP), creat de initiativa internationala medicala Unitaid, si ar putea face posibila adaugarea unui mijloc de combatere a COVID-19 la o paleta inca limitata.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

