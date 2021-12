Pfizer solicită autorizarea pentru rapelul vaccinului la adolescenții de 16-17 ani Pfizer a anuntat marti ca a depus o cerere de autorizare pentru o doza de rapel a vaccinului sau anti-COVID-19 la adolescentii de 16 si 17 ani din Statele Unite, pe fondul îngrijorarii cu privire la aparitia variantei Omicron, transmite AFP citata de Agerpres.



Rapelul este în prezent autorizat de Agentia pentru alimente si medicamente (FDA) din SUA pentru toti adultii cu vârsta peste 18 ani, la sase luni dupa ce au primit seria initiala de injectii.



Primele doua injectii sunt autorizate de la vârsta de 5 ani. &"Marti, am depus o cerere la FDA pentru a extinde… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

