Pfizer solicita autorizare pentru vaccinul destinat adolescentilor între 12 si 15 ani Pfizer/ BioNTech a formulat o cerere de extindere a autorizarii de urgenta a vaccinului contra Covid-19 la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, scrie AFP. Cererea a fost adresata autoritaților SUA, insa Alianta Pfizer/ BioNTech intentioneaza sa faca solicitarea si „altor autoritati de reglementare din intreaga lume in urmatoarele zile", au precizat […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

