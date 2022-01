Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a declarat luni ca un vaccin care vizeaza varianta Omicron a coronavirusului va fi gata in martie, iar compania a inceput deja sa produca dozele, informeaza CNBC. Totodata, directorul Moderna, Stephane Bancel, anunta ca firma lucreaza la un ser cu acelasi scop pentru toamna acestui an. „Acest vaccin va […] The post Pfizer si Moderna pregatesc vaccinuri pentru varianta Omicron. Cand vor fi gata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .