Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta scumpire intervine in contextul unor ingrijorari cu privire la o intensificare a variantei indiene (delta) a SARS-CoV-2 si dupa ce studii au dovedit ca vaccinurile Moderna si Pfizer-BioNTech raman eficiente impotriva acestei variante. Comisia Europeana (CE), contactata de AFP, a refuzat sa faca…

- UE a depasit Statele Unite ale Americii pentru rata populatiei care a primit cel putin o doza de vaccin impotriva coronavirusului, si-au exprimat sambata bucuria pe Twitter mai multi responsabili europeni, in contextul in care vechiul continent a fost in urma luni de zile, noteaza AFP. „Uniunea Europeana…

- Uniunea Europeana si-a atins obiectivul de a dispune de suficiente doze pentru a vaccina 70% din populatia sa adulta impotriva COVID-19, a anuntat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. Responsabilitatea de a administra dozele este a guvernelor celor 27…

- Bruxelles, 10 iul /Agerpres/ - Uniunea Europeana si-a atins obiectivul de a dispune de suficiente doze pentru a vaccina 70% din populatia sa adulta impotriva COVID-19, a anuntat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. Responsabilitatea de a administra…

- Comisia Europeana a semnat astazi un al treilea contract cu societațile farmaceutice BioNTech și Pfizer. Prin intermediul lui se rezerva inca 1,8 miliarde de doze de vaccin in beneficiul tuturor statelor membre ale UE, in perioada cuprinsa intre sfarșitul anului 2021 și 2023. El va permite achiziționarea…

- Comisia Europeana a semnat joi cel de-al treilea contract cu societatile farmaceutice BioNTech si Pfizer, prin intermediul caruia isi rezerva alte 1,8 miliarde de doze de vaccin in beneficiul tuturor statelor membre ale UE. Acest lucru se va petrece intre sfarsitul anului 2021 si 2023, informeaza Executivul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata ca Uniunea Europeana a incheiat un nou contract pentru achiziția a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID de la BioNTech-Pfizer, informeaza AFP si dpa, citate de Agerpres . Contractul include o comanda de 900 de milioane de doze…

- Peste 112 milioane de persoane din Uniunea Europeana au primit cel putin o doza de vaccin anti-COVID, informeaza Agerpres , care preia AFP. Potrivit sefei Comisiei Europene, Uniunea Europeana va avea suficiente doze pentru a vaccina 70% dintre adultii din UE in iulie. Cel putin 153,8 milioane de doze…