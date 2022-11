Pfizer și BioNtech testează un vaccin comun, atât pentru Covid, cât și pentru gripă Cei doi giganți din lumea industriei farmaceutice vor, din nou, sa ia grosul pieței de vaccinuri și au inceptul testele pentru unul combinat: și pentru gripa clasica, dar și pentru Covid. Cei doi parteneri isi propun sa „simplifice practicile de vaccinare” impotriva acestor doi agenti patogeni care provoaca boli virale respiratorii severe. Noul vaccin pe care il testeaza Pfizer si BioNTech combina vaccinul cvadrivalent dezvoltat de Pfizer impotriva gripei sezoniere cu vaccinul bivalent COVID-19 adaptat la variantele BA.4 si BA.5 ale Omicron. Studiul se va desfasura in SUA si va include 180 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

