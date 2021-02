Pfizer și BioNTech studiază administrarea unei a treia doze a vaccinului lor anti-Covid Pfizer și BioNTech au anunțat ca au demarat un studiu care sa testeze pe oameni daca o a treia doza a vaccinului lor anti-COVID-19 poate oferi protecție suplimentara impotriva noilor variante ale coronavirusului, relateaza Washington Post . Cele doua companii au afirmat joi ca au inceput un studiu de mici dimensiuni pentru a vedea daca o a treia doza a vaccinului anti-Covid dezvoltat de acestea va crește eficacitatea sa impotriva noilor variante ale coronavirusului precum cea depistata inițial in Africa de Sud. Moderna a anunțat miercuri ca a dezvoltat un nou vaccin care sa vizeze varianta sud-africana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer și BioNTech verifica, printr-un studiu, daca o a treia doza a vaccinului anti-COVID-19 poate oferi protecție suplimentara impotriva noilor tulpini de COVID, informeaza Hotnews , care citeaza Washington Post. Pfizer si BioNTech anunta ca au demarat un studiu restrans pentru a vedea daca o a treia…

- Cele doua companii au afirmat joi ca au inceput un studiu de mici dimensiuni pentru a vedea daca o a treia doza a vaccinului anti-Covid dezvoltat de acestea va creste eficacitatea sa impotriva noilor variante ale coronavirusului precum cea depistata initial in Africa de Sud. Abordarea acestora difera…

- Vaccinul impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNTech are o eficienta de 94%, a aratat un studiu efectuat in Israel, țara cu cea mai mare rata de vaccinare. Rezultatele unui studiu efectuat in Israel au aratat ca vaccinul impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNTech are o eficiența de 94%. Cercetatorii au…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va da unda verde vaccinului american impotriva Covid-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, pana in martie, cel tarziu, anunta Massimo Scaccabarozzi, directorul Janssen Italia, o filiala a grupului american. Inca din ianuarie 2020, Johnson & Johnson incepeau sa lucreze…

- Agentia pentru medicamente (FDA) a Statelor Unite a autorizat, vineri noapte, vaccinul impotriva COVID-19 creat de compania Moderna, potrivit CNN. Acesta este cel de-al doilea vaccin aprobat in SUA, dupa cel de la Pfizer BioNtech, care a primit unda verde pentru administrare saptamana trecuta, pe 11…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a devansat, joi, o sedinta de evaluare a vaccinului pentru Covid-19 dezvoltat de compania Moderna, stabilind ca aceasta sa aiba loc pe 6 ianuarie si nu pe 12 ianuarie, cum era programat initial, transmite Reuters. Citește și: CCR distruge mitul pensiilor…

- Vaccinul COVID-19 dezvoltat BioNTech și Pfizer ar putea fi avizat pentru Europa cel tarziu in 29 decembrie, anunța Agentia Europeana pentru Medicamente Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca va organiza cel mai tarziu la 29 decembrie o reuniune extraordinara pentru a da - sau…

- Compania americana Moderna anunta ca cere luni autorizarea de urgenta a vacconului sau impotriva covid-19, atat in Statele Unite, cat si in Europa, pe baza rezultatlor complete ale studiului sau clinic, care arata ca vaccinul are o eficienta de 94,1% si nu prezinta probleme grave de siguranta, relateaza…