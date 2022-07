Stiri pe aceeasi tema

- BioNTech, partenera din Germania a Pfizer pentru vaccinurile impotriva Covid-19, a anuntat ca cele doua companii vor incepe in a doua jumatate a anului testarea pe oameni a unui vaccin de generatie urmatoare care protejeaza impotriva unei game largi de coronavirusuri, transmite Reuters. Lucrarile lor…

- Directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica a județului Brașov, dr. Claudia Bularca, a facut astazi, la sediul Instituției Prefectului, o declarație de presa referitoare la vaccinarea cu doza a 4-a a vaccinului impotriva COVID-19: „Aceasta doza se poate administra persoanelor cu varste de peste…

- De luni incepe vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 cu doza a patra și in țara noastra. Imunizarea se va face la cerere, cu vaccin Pfizer, in centrele de vaccinare și in cabinetele medicilor de familie. Conform Ministerului Sanatații, pot solicita vaccinarea cu doza a patra persoanele peste 18…

- Cetațenii din Romania care vor sa iși faca doza patru cu vaccinul anti-Covid vor avea la dispoziție de luni, 16 mai, dozele necesare de la Pfizer – BioNTech, potrivit unui anunț al secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. ”Așa cum se intampla deja in Statele Unite ale Americii, și…

- Romanii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea sa faca acest lucru doar in cabinetele de asistenta medicala primara (medicii de familie), incepand cu 1 iulie 2022, potrivit unui anunt al Ministerului Sanatatii. Campania de vaccinare impotriva COVID a inceput in 27 decembrie 2020,…