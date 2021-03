Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer si compania germana partenera BioNTech au inceput testarea vaccinului pentru Covid-19 pe copii cu varste de sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinari pentru intervalul respectiv de varsta de la inceputul anului 2022, a anuntat, joi, producatorul american de medicamente, transmite Reuters.…

- Pfizer-BioNTech incepe testarea vaccinului anti-COVID-19 pe copiii sub 12 ani: Studiul pediatric va include si bebelusi de 6 luni In speranta extinderii vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022, Pfizer/BioNTech incepe sa testeze vaccinul anti-COVID 19 pe copii cu varste sub…

- Primii voluntari in acest studiu clinic de faza timpurie au fost inoculati miercuri, a declarat purtatorul de cuvant Sharon Castillo. Vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech a fost autorizat de catre autoritatile de reglementare din SUA la sfarsitul lunii decembrie, pentru persoane cu varste de…

- Cele doua companii spera la extinderea vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022.Primii voluntari din faza initiala a studiilor clinice au fost vaccinati miercuri, a declarat purtatoarea de cuvant a Pfizer, Sharon Castillo.Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost autorizat in Statele…

- Compania americana Pfizer si partenerul sau german BioNTech au inceput sa testeze vaccinul lor anti-COVID 19 pe copii cu varste sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022, a declarat joi compania farmaceutica din SUA. Studiul pediatric, care…

- Statele Unite depasesc vineri, cu mai mult de o luna in avans, obiectivul stabilit de presedintele Joe Biden de 100 de milioane de doze de vaccin administrate in primele 100 de zile ale mandatului sau. “In cea de-a 58-a zi a mandatului meu, vom atinge obiectivul de 100 de milioane de injectii“, a declarat…

- Reglementatorul UE in materie de medicamente transmite astazi ca recomanda ca cea de-a doua doza a vaccinului Pfizer impotriva Covid-19 sa fie facuta la trei saptamani dupa prima. Asta in contextul in care mai multe țari intarzie administrarea dozei de rapel. Masura a fost luata ca sa poata vaccina,…