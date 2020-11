Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american de medicamente Pfizer si firma germana de biotehnologie BioNTech pot castiga 13 miliarde de dolari in urma vanzarilor de anul viitor, care ar fi impartite intre cele doua companii, conform analistilor din cadrul bancii de investitii Morgan Stanley. Partea grupului Pfizer ar depasi…

- Producatorul american de medicamente Pfizer si firma germana de biotehnologie BioNTech ar putea castiga 13 miliarde de dolari in urma vanzarii vaccinului anti-Covid-19, anul viitor, susțin analistii bancii de investitii Morgan Stanley, citați de tvr . Caștigurile obținute urmeaza sa fie imparțite intre…

- Albert Bourla, directorul executiv al producatorului american de medicamente Pfizer, a vandut luni acțiuni in valoare de 5,6 milioane de dolari pe care le deținea la gigantul american. Vanzarile au survenit exact in ziua in care Pfizer și partenerul sau, compania germana BioNTech, au anunțat ca vaccinul…

- Vestea ca vaccinul anti-COVID dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech are o eficacitate de peste 90% a dat speranțe uriașe oamenilor, in plina pandemie de coronavirus. Medicul Vlad Mixich, expert in politici...

- Presedintele republican in exercitiu al SUA, Donald Trump, a criticat luni compania farmaceutica americana Pfizer si Agentia pentru Medicamente si Alimente a SUA (FDA), sugerand ca acestea ar fi facut un joc politic prin neanuntarea inainte de alegerile prezidentiale a testarii cu succes a vaccinului…

- Titanul articolelor franțuzești de lux de la Luis Vuitton, Bernard Arnault, a redevenit, luni, un centimiliardar, adica averea sa a depașit valoarea de 100 de miliarde de dolari, in contextul creșterilor inregistrate de acțiunile de la nivel global, impinse de rezultatele promițatoare ale vaccinului…

- Vicepreședintele Mike Pence s-a grabit sa laude compania Pfizer, care a anunțat un vaccin anti-COVID-19 eficient in 90% din cazuri, si a spus ca aceasta a intrat intr-un parteneriat public-privat pus la cale de Donald Trump, scrie Mediafax.Reactia companiei farmaceutice a fost: ”Nu am luat…

- Compania biofarmaceutica germana BioNTech, care a dezvoltat un vaccin anti-Covid-19 in colaborare cu grupul american Pfizer, va primi in urmatoarele zile rezultatele intermediare ale studiului clinic de faza finala in care este testat vaccinul și, in cazul unor date pozitive, va depune la jumatatea…