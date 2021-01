Pfizer sfidează Europa. Livrează către SUA mai multe vaccinuri anti-Covid şi mult mai repede Pfizer va putea furniza SUA cele 200 de milioane de doze contractate anul trecut de administrația Trump cu doua luni mai devreme decat se aștepta anterior, a declarat Albert Bourla la un forum organizat de Bloomberg. Rafila avertizeaza asupra Ivermectinei: Oamenii s-ar putea sa aiba probleme foarte serioase SUA au contractat inițial 100 de milioane de doze, iar in luna decembrie au semnat un contract aditional cu Pfizer/BioNTech pentru o cantitate suplimentara de 100 de milioane de doze. Tara din Schengen care a introdus certificatul de vaccinare antiCOVID: „Va facilita circulația”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Pruna a spus ca, deoarece era vorba de un om nedeplasabil, echipe mobile ar fi trebuit sa ia legatura cu familia și sa efectueze vaccinarea. Haosul de care a dat Pruna este explicat de aceasta pe Facebook. Rafila avertizeaza asupra Ivermectinei: Oamenii s-ar putea sa aiba probleme foarte…

- Potrivit specialiștilor in justiție consultați de G4Media.ro, asta inseamna o pedeapsa ce poate ajunge pana la 12 ani, raportata la Codul Penal anterior. Rafila avertizeaza asupra Ivermectinei: Oamenii s-ar putea sa aiba probleme foarte serioase Aparatorul lui Niculae a cerut pentru clientul…

- „Oamenii politici, cand au de-a face cu sanatatea romanilor si cu viata noastra, sa-si asume responsabilitate clara politic. Am ajuns in situatia aberanta in care ministrul Sanatatii spune ca nu are incredere in datele pe care le gestioneaza el si ministerul pe care il conduce. Noi nu putem depune o…

- Astfel, in București, vremea se va mentine predominant inchisa, vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de doua grade, in timp ce minima va oscila intre -3 si -2 grade. Rafila avertizeaza asupra Ivermectinei: Oamenii s-ar putea sa aiba probleme foarte…

- Pfizer va putea furniza SUA dozele de vaccin contractate mult mai repede decat se anticipase anterior, a declarat marți Albert Bourla, CEO-ul Pfizer. Acesta a precizat ca vor putea fi livrate mai multe doze de vaccin, dupa ce autoritațile din SUA au aprobat folosirea a șase doze dintr-un flacon, in…

- Uniunea Europeana negociaza cu firmele Pfizer si BioNTech un acord care sa ii dubleze stocurile de vaccin anti-Covid-19, in conditiile in care tarile se grabesc sa imunizeze un numar suficient de mare de persoane pentru a contracara reaparitia virusului, anunța agerpres . Potrivit unor surse din apropierea…

- Comisia Europeana a anuntat astazi ca a incheiat discutii exploratorii cu compania americana de biotehnologie Novavax pentru achizitionarea a 100 de milioane de doze din potentialul sau vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza AFP. Acest contract, odata finalizat, va fi al saptelea incheiat de…

- Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-Covid-19 al Pfizer/BioNTech pentru utilizare pe scara larga, informeaza BBC, citata de News.ro. MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, a decis ca vaccinul, care ofera protectie in proportie de 95%, este sigur.…