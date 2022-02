Stiri pe aceeasi tema

- Compania Pfizer a estimat marți ca va inregistra anul acesta venituri de aproximativ 32 de miliarde de dolari din vanzarea vaccinului anti-COVID. Grupul farmaceutic american a mai transmis ca se așteapta la alte 22 de miliarde de dolari din vanzarile Paxlovid, medicamentul sau antiviral pentru aceasta…

- Grupul german BioNTech SE a estimat ca vaccinul Covid-19 pe care il dezvolta cu partenerul american Pfizer va genera probabil anul acesta venituri de 13 pana la 17 miliarde de euro (19 miliarde de dolari), pe fondul majorarii cererii pentru doze booster si al utilizarii vaccinului la copii. Pentru anul…

- Grupul german BioNTech SE a estimat ca vaccinul Covid-19 pe care il dezvolta cu partenerul american Pfizer va genera anul acesta venituri de 13 pana la 17 miliarde de euro, pe fondul majorarii cererii pentru doze booster si al utilizarii vaccinului la copii.

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19. Compania Moderna estimeaza vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19, si de aproximativ 3,5 miliarde de dolari de pe urma potentialelor achizitii suplimentare,

- Grupul farmaceutic Pfizer a semnat un acord cu guvernul Statelor Unite, in valoare de 5,29 miliarde de dolari, privind livrarea pastilei sale impotriva COVID-19, incepand din acest an. Pastilele livrate in cadrul acestui acord asigura 10 milioane de cure de tratament impotriva bolii provocate de noul…

- Grupul german BioNTech estimeaza ca vaccinul Covid-19 pe care il dezvolta cu partenerul american Pfizer va genera probabil anul acesta venituri de pana la 17 miliarde de euro, pe fondul majorarii cererii pentru doze booster si al utilizarii vaccinului la copii. Pe baza livrarilor planificate de pana…

- Grupul german BioNTech SE a estimat ca vaccinul Covid-19 pe care îl dezvolta cu partenerul american Pfizer va genera probabil anul acesta venituri de pâna la 17 miliarde de euro (19,6 miliarde de dolari), pe fondul majorarii cererii pentru doze booster si al utilizarii vaccinului la…