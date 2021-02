Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Pfizer a prognozat ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.In total, Pfizer estimeaza in 2021 venituri…

- Odata cu inceputul pandemiei, specialiștii avertizau despre faptul ca producerea unui vaccin ar putea dura ani de zile pana la finalizare, insa acum, la doar 10 luni de cand virusul face ravagii, la nivel mondial, mai multe țari au primit vaccinuri și au inceput campania de testare in masa a... Articolul…

- Statele care fac parte din Grupul celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20) au alocat o suma fara precedent, de 11.000 de miliarde de dolari, pentru a accelera o redresare economica echitabila si durabila din criza provocata de noul coronavirus, potrivit unui raport publicat inaintea summitului…

- In mod normal, lansarea la apa a unei nave de croaziera este un motiv de petrecere, insa la finele lunii octombrie, cand nava de lux Silver Moon s-a alaturat flotei Silversea Cruises, parte a grupului Royal Caribbean, dupa 20 de luni de munca si o investitie de 380 milioane de dolari, nu a fost nicio…

- Va fi nevoie de timp inainte ca un vaccin impotriva Covid-19 sa aiba un efect benefic asupra economiei, a declarat vineri Pablo Hernandez de Cos, membru in consiliul guvernatorilor de la Banca Centrala Europeana (BCE), subliniind ca politicile economice ambitioase raman necesare in contextul pandemiei,…

- Organizatorii Forumului Pacii din acest an se asteapta sa obtina peste 500 de milioane de dolari pentru un mecanism care ar urma sa asigure tuturor tarilor acces echitabil la teste, tratamente si vaccinuri impotriva COVID-19, relateaza Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.Editia a treia a Forumului,…

- Aurul se ieftinește, iar prețul petrolului crește, dupa anunțul privind progresele inregistrate de Pfizer cu vaccinul impotriva COVID-19. Creșteri puternice și pe burse Cotatia aurului a inregistrat luni o scadere de aproape 2%, in timp ca cotatia barilului de petrol a crescut, dupa ce grupul farmaceutic…

